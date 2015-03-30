СБУ задержала глав управлений охраны водных ресурсов Запорожской и Донецкой областей

Как сообщили в СБУ, чиновники задержаны при получении взятки в 100 тыс. грн.

Злоумышленники разработали межрегиональную преступную схему и получали взятки от предпринимателей за выделение в пользование водных объектов и дальнейшее невмешательство в их деятельность по рыбному промыслу.

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28 марта сотрудники СБУ задержали обоих коррупционеров «на горячем» - в момент разделения только что полученных от местного бизнесмена 100 тысяч гривен.

В рамках ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные процессуальные действия. Чиновникам грозит от пяти до 10 лет тюрьмы.