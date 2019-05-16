День вишиванки в Одессе: полицейские и нацгвардейцы при помощи служебных авто изобразили огромную вышиванку (фото, видео)

В ходе акции правоохранители под гимн Украины включили мигалки.

Патриотическую акцию в честь Дня вышиванки провели сегодня у Дюка сотрудники патрульной полиции Одессы и военнослужащие Нацгвардии Украины.

Как передает «Думская», правоохранители расставили служебные машины в форме огромной рубахи, а сами выстроились, изображая вышитый герб Украины.

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«Мы хотим показать, что ценим традиции, историю Украины и генетический код украинской нации», — пояснил начальник патрульных Юрий Рыбак.

Представитель Нацгвардии капитан Владимир Белов добавил, что первоначально участники запланировали выстроить вышиванку из 25 служебных автомобилей, но в центре города нет места, поэтому она состоит из 15 машин и примерно 70 человек.

«Вышиванка вышла немного квадратной, ее размер — примерно 20 на 20 метров», — отметил гвардеец.

В ходе акции правоохранители под гимн Украины включили мигалки, что, по их словам, символизирует цвета орнамента.