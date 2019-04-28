Глобальные планы и идеи 28 апреля: лунный гороскоп для каждого знака Зодиака

Время является подходящим для самообразования и полезной коммуникации с единомышленниками, проведения круглых столов.

Убывающая Луна продолжает находиться под управлением знака Зодиака Водолей. В воскресенье спутник Земли будет стимулировать умственную и творческую деятельность. Время является подходящим для самообразования и полезной коммуникации с единомышленниками, проведения круглых столов.

Читайте такжеГороскоп на май: астролог рассказала, что ждет каждый знак Зодиака

Водолей считается наибольшим новатором во всем зодиакальном круге, поэтому в период его управления многих будут посещать глобальные идеи и инновационные намерения. Не стоит сопротивляться им, но и бросаться в омут с головой тоже не рекомендуют астрологи. Начинать новый проект следует только после тщательного анализа ситуации.