Двое российских полицейских из-за угрозы жизни попросили политического убежища в Украине (видео)

В ГПСУ утверждают, что эти граждане являются действующими сотрудниками органов внутренних дел, которых преследуют в России за принципиальную позицию по противодействию преступности.

В пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области сотрудники Государственной пограничной службы обратились двое граждан России с просьбой о политическом убежище в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

В ведомстве утверждают, что эти граждане являются действующими сотрудниками органов внутренних дел РФ, которых преследуют в России за принципиальную позицию по противодействию преступности. "Причиной, побудившей их просить политическое убежище в Украине, стало укрывательство от преследования в связи с их служебной деятельностью", - сообщили в Госпогранслужбе.

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По словам самих россиян, "они стали "жертвами преследования влиятельных лиц из-за того, что пытались противодействовать распространению наркотических веществ в аптеках на участке своей ответственности". Россияне объясняют, что лица, которые попали в поле их зрения как сотрудников полиции, является устойчивым преступным группировкам, занимающимся распространением наркотических веществ, с четкой и разветвленной системой связей среди чиновников разного уровня во властных структурах РФ.

В Госпогранслужбе добавили, что в отношении них внутренней безопасностью МВД России сфабриковано и расследуется Следственным комитетом заказное уголовное дело.

"Не надеясь на справедливое расследование в связи с заказом "сверху", они приняли решение сбежать из РФ в Украину. Россияне также отметили: друзья сообщили им, что существует реальная угроза их свободе, здоровью и даже жизни", - сообщают пограничники.

Проводятся соответствующие проверочные мероприятия в отношении объективности предоставленной информации.