Олег Винник сыграет Зорро в новом клипе (видео)

Винник представил тизеры своего нового клипа на песню «Пчела Майя».

Популярный украинский певец, любимец миллионов женщин Олег Винник представил тизеры своего нового клипа на песню «Пчела Майя», премьеру которой он анонсировал на странице в Instagram.

«Если сравнивать мои крайние видеоработы "Роксолана" и "Пчела Майя"- это стилистически противоположные клипы, в которых вы сможете увидеть два разных Олега Винника», - рассказал артист.

«Но в этом и заключается творчество. Так складывается, что я пишу совсем разные песни, и мне нравится создавать различные картинки», - прокомментировал Винник.

Как сообщал УНИАН, ранее пьяную фанатку Олега Винника наказали за попытку сорвать концерт в Одессе.