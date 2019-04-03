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Олег Винник сыграет Зорро в новом клипе (видео)

10:10, 03 апреля 2019
Общество
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Популярный украинский певец, любимец миллионов женщин Олег Винник представил тизеры своего нового клипа на песню «Пчела Майя», премьеру которой он анонсировал на странице в Instagram.

«Если сравнивать мои крайние видеоработы "Роксолана" и "Пчела Майя"- это стилистически противоположные клипы, в которых вы сможете увидеть два разных Олега Винника», - рассказал артист.

«Но в этом и заключается творчество. Так складывается, что я пишу совсем разные песни, и мне нравится создавать различные картинки», - прокомментировал Винник.

Как сообщал УНИАН, ранее пьяную фанатку Олега Винника наказали за попытку сорвать концерт в Одессе.

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Теги: #Олег Винник