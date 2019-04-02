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Настя Каменских "взорвала" сеть сексуальным фото: оголила грудь и ножки

11:44, 02 апреля 2019
Общество
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Новое фото Насти Каменских понравилось фанам / фото instagram.com/kamenskux

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Артистка на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором она запечатлена в серебристом мини-платье. Отметим, что звезда выбрала наряд с глубоким декольте. Такое платье оголило не только ноги Каменских, но и ее грудь.

Певица стоит в центре круга из зажженных свечей. Многие фанаты принялись расхваливать такой лук поп-звезды: "Красотка", "Зайка", "Пожароопасная девушка", "Какая сексуальная", "Каждое фото как искусство".

Ранее победительница нацотбора на Евровидение 2019 MARUV (Анна Корсун), которая отказалась представлять Украину на песенном конкурсе в Израиле, показала, как готовится к запланированному на 6 апреля сольному концерту в Москве.

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Теги: #фото#Настя Каменских