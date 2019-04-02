Настя Каменских "взорвала" сеть сексуальным фото: оголила грудь и ножки

Кадр, на котором артистка позирует в образе знойной красотки, сделан во время съемок ее нового клипа на песню Peligroso.

Популярная украинская певица Настя Каменских взволновала сеть фанатов "горячим" фото.

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Артистка на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором она запечатлена в серебристом мини-платье. Отметим, что звезда выбрала наряд с глубоким декольте. Такое платье оголило не только ноги Каменских, но и ее грудь.

Певица стоит в центре круга из зажженных свечей. Многие фанаты принялись расхваливать такой лук поп-звезды: "Красотка", "Зайка", "Пожароопасная девушка", "Какая сексуальная", "Каждое фото как искусство".

Ранее победительница нацотбора на Евровидение 2019 MARUV (Анна Корсун), которая отказалась представлять Украину на песенном конкурсе в Израиле, показала, как готовится к запланированному на 6 апреля сольному концерту в Москве.