Эпатажная экс-"виагра" шокировала сеть, широко раздвинув ноги на камеру (фото)

Анна Седокова опубликовала несколько фото, на которых она позирует, широко раздвинув ноги прямо на камеру.

Опальная украинская певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова, одевшись в стиле гарсон, удивила сеть вызывающими позами.

На своей странице в Instagram Седокова опубликовала несколько фото, на которых она позирует, широко раздвинув ноги прямо на камеру.

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Одета артистка в черный смокинг и белые кеды, на шее завязана черная бабочка, под которой - рубашка белого цвета. Отметим, что такой стиль одежды называется гарсон - сочетание женской и мужской одежды. Для этого стиля характерны яркие мужские детали: смокинги, бабочки, галстуки, жилеты, пиджаки, брюки мужского покроя. Данный стиль считается эпатажным.

"Шикарна!"; "В купальнике лучше"; "Невероятно классно"; "Очень красивая"; "Она путевое ничего не покажет только это"; "Баба гром"; "Вам очень идет этот образ"; "Клуша как не голая, так ноги расставленные"; "Только ноги раздвинула не так широко, как Волочкова"; "Хорошая растяжка ножек"; "Образ со смокингом просто супер"; "Во растопахала"; "Ноги также в принимающей позе партнёра"; "Думал Зверев сидит", - пишут подписчики звезды в комментариях к публикации.

Ранее Анна Седокова поразила сеть откровенным фото в леопардовом белье и куртке-косухе.