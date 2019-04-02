Эпатажная экс-"виагра" шокировала сеть, широко раздвинув ноги на камеру (фото)
Опальная украинская певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова, одевшись в стиле гарсон, удивила сеть вызывающими позами.
На своей странице в Instagram Седокова опубликовала несколько фото, на которых она позирует, широко раздвинув ноги прямо на камеру.
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Одета артистка в черный смокинг и белые кеды, на шее завязана черная бабочка, под которой - рубашка белого цвета. Отметим, что такой стиль одежды называется гарсон - сочетание женской и мужской одежды. Для этого стиля характерны яркие мужские детали: смокинги, бабочки, галстуки, жилеты, пиджаки, брюки мужского покроя. Данный стиль считается эпатажным.
"Шикарна!"; "В купальнике лучше"; "Невероятно классно"; "Очень красивая"; "Она путевое ничего не покажет только это"; "Баба гром"; "Вам очень идет этот образ"; "Клуша как не голая, так ноги расставленные"; "Только ноги раздвинула не так широко, как Волочкова"; "Хорошая растяжка ножек"; "Образ со смокингом просто супер"; "Во растопахала"; "Ноги также в принимающей позе партнёра"; "Думал Зверев сидит", - пишут подписчики звезды в комментариях к публикации.
Ух сегодня будет вечер 🔥🔥🔥 В 20.00 закрытое открытие моего @lastory_store #BarShopLab и я жду моих друзей, с которыми сегодня намечается отличная вечеринка! Фотографии сделаны в баре, за 3 дня как, мы перекрасили всё. Фото невероятно любимый @multikov ❤️ Makeup @taisiyasushkova Hair @elenaball19 Идеальный смокинг @kanzler_style Assistant @kostyazemskov До вечера, друзья ! Ну, а с завтра первый рабочий день у нас. Но это завтра 🔥 голосуйте за фото 1-2-3?
Ранее Анна Седокова поразила сеть откровенным фото в леопардовом белье и куртке-косухе.