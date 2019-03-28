"Я рад": российская звезда "Сватов" Добронравов прокомментировал разрешение на въезд в Украину

Актер заявил, что не понимает, почему ему вообще был запрещен въезд.

Российский актер Федор Добронравов, которому ранее был запрещен въезд на территорию Украины, прокомментировал судебное решение об отмене запрета. По словам актера, он очень рад такому решению.

Такое заявление актер сделал сайту "Йод".

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"Суд отменил запрет? Я не знал, мне пока никто не звонил. Что могу сказать? Я рад, хотя, честно говоря, не понимаю, почему мне до этого запрещали. Если «Сваты» станут хотя бы маленькой каплей того, что послужит примирению наших народов, то я буду счастлив. Но пока у меня нет никакой конкретной информации: будут ли съемки, как и когда", - сообщил Федор Добронравов.

На вопрос, готов ли он участвовать в съемках "Сватов", если они возобновятся, Добронравов ответил: "Если "Сваты" станут хотя бы маленькой каплей того, что послужит примирению наших народов, то я буду счастлив. Но пока у меня нет никакой конкретной информации: будут ли съемки, как и когда".

Как сообщал УНИАН, суд отменил запреты звезде "Сватов" на въезд в Украину и показ фильмов с его участием.