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Алла Пугачева появилась в кадре в ультра-мини (фото)

05:43, 25 марта 2019
Общество
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Примадонна опубликовала фото с российским артистом  / фото instagram.com/alla_orfey

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Примадонна опубликовала в сети совместный архивный кадр с Александром Буйновым. На снимке она появилась с пышной прической и в ультра-мини черного цвета. Бросаются в глаза обнаженные ноги певицы.

"С днём рождения, брат!", — подписала снимок Пугачева.

Ранее Алла Пугачева поздравила артиста Валерия Леонтьева с 70-летием. На своей странице в Instagram Примадонна опубликовала фото с ним. "С днем рождения! Живи долго и счастливо", - написала Алла Борисовна.

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Теги: #фото#Алла Пугачева