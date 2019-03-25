Алла Пугачева появилась в кадре в ультра-мини (фото)
05:43, 25 марта 2019Общество
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В кадре Примадонна появилась в дерзком мини, обнажающем ее ноги.
Примадонна опубликовала фото с российским артистом / фото instagram.com/alla_orfey
Известная советская и российская певица Алла Пугачева в своем Instagram поздравила артиста Александра Буйнова с 69-летием.
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Примадонна опубликовала в сети совместный архивный кадр с Александром Буйновым. На снимке она появилась с пышной прической и в ультра-мини черного цвета. Бросаются в глаза обнаженные ноги певицы.
"С днём рождения, брат!", — подписала снимок Пугачева.
Ранее Алла Пугачева поздравила артиста Валерия Леонтьева с 70-летием. На своей странице в Instagram Примадонна опубликовала фото с ним. "С днем рождения! Живи долго и счастливо", - написала Алла Борисовна.
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