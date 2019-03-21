"Ух, какая!": Ани Лорак завела сеть глубоким декольте (фото)

Поп-дива порадовала своих поклонников сексуальным фото.

Опальная украинская певица Ани Лорак взбудоражила сеть новым фото.

Читайте такжеАни Лорак опозорилась с выбором платья (фото)

На своей странице в Instagram 40-летняя звезда показала снимок, на котором она запечатлена в красном бархатном платье с открытыми плечами и глубоким декольте. Такой смелый наряд очень выгодно подчеркнул грудь исполнительницы.

Дополнила образ Ани Лорак распущенными волосами и нежным макияжем. "Бесподобная Ани", "Ух, какая", "Красавица", "Дива", "Куколка", "Шикарная", "Идеальная", - пишут в комментариях под фото.

Ранее опальная украинская певица Светлана Лобода в откровенном наряде показала, как разминается перед выходом на сцену, и "засветила" соски.