"Ух, какая!": Ани Лорак завела сеть глубоким декольте (фото)
05:28, 21 марта 2019Общество
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Поп-дива порадовала своих поклонников сексуальным фото.
Исполнительница появилась в нежном и одновременно сексуальном образе / фото instagram.com/anilorak
Опальная украинская певица Ани Лорак взбудоражила сеть новым фото.
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На своей странице в Instagram 40-летняя звезда показала снимок, на котором она запечатлена в красном бархатном платье с открытыми плечами и глубоким декольте. Такой смелый наряд очень выгодно подчеркнул грудь исполнительницы.
Дополнила образ Ани Лорак распущенными волосами и нежным макияжем. "Бесподобная Ани", "Ух, какая", "Красавица", "Дива", "Куколка", "Шикарная", "Идеальная", - пишут в комментариях под фото.
Ранее опальная украинская певица Светлана Лобода в откровенном наряде показала, как разминается перед выходом на сцену, и "засветила" соски.
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