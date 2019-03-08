"Полякова будет завидовать": Леся Никитюк с букетом тюльпанов соблазнила сеть стройными ножками

Леся Никитюк оригинально поздравила поклонников с 8 марта.

Популярная украинская ведущая, звезда шоу "Танцы со звездами" Леся Никитюк опубликовала новое горячее фото в коротком платье и с букетом тюльпанов.

На своей странице в Instagram 31-летняя Никитюк показала снимок, сделанный в лифте. Ведущая позировала в коротком платье с букетом тюльпанов, закинув одну ногу на поручень.

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"8 марта наступило, потеплело вокруг... У девушек цветы и подарки, а у мужчин... долги. Happy women’s Day foto", - написала Леся Никитюк оригинальное поздравление с 8 марта.

Поклонники рассыпались в поздравлениях ведущей с 8 марта, и расхвалили ее стройные ноги.

"Прям роковая женщина", "Сразу видно - звезда", "Ножки великолепны", "Там бы тебя и поздравить Леся Ивановна, прям в лифте, так и манишь!", "Вот соседи увидят, куда ты ноги в лифте задираеш", "Ну ты огонь, красотка", "Тюльпаны на минуточку,по 25 гривен штука,я ж надеюсь вы потом их с пола пособирали?", "О, какие ноги! Полякова будeт завидовать", "Брутально-сексуально", - писали и шутили поклонники звезды.

Ранее УНИАН сообщал, что популярная украинская ведущая, звезда шоу "Танцы со звездами" Леся Никитюк умилила пользователей соцсетей новым фото с собачкой.