Поздравления с 8 Марта: лучшие стихи, пожелания, картинки
Близится один из главных праздников весны – Международный женский день, который ежегодно празднуется 8 марта.
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По уже сложившейся традиции в этот день мужчины по всему миру уделяют особое внимание женщинам - дарят подарки коллегам, матерям, дочерям, сестрам, бабушкам, девушкам или женам.
УНИАН собрал для вас лучшие поздравления с 8 Марта в стихах, картинках и прозе. Не забудьте в этот день уделить немножко внимания окружающим Вас женщинам.
С 8 Марта: поздравления в стихах и картинках
Поздравьте так своих коллег:
***
С прекрасным праздником весны
Мы Вас сердечно поздравляем.
Здоровья, счастья и любви
От всей души мы Вам желаем!
И солнце пусть Вам ярко светит,
И птички радостно поют,
Пусть в Вашем доме воцарятся
Веселье, мир, тепло, уют.
***
Будьте вы всегда красивы,
Глаза пускай горят огнем,
Здоровы, молоды, любимы.
С Международным женским днем!
***
8 Марта — вечный праздник.
Он женский, светлый, он весенний.
Пускай же будет он прекрасным,
Пройдет с хорошим настроением!
Так можно поздравить подруг:
***
Проснитесь, бабоньки, ведь праздник!
8-ой по счету день весны.
И зайчик солнечный проказник
Пусть дарит радостные сны.
Взбодритесь, женщины, подружки!
Пусть пляшет в жилах оптимизм.
Пусть будут полны ваши кружки.
И каждый сбудется каприз.
***
Пусть день всемирный женский принесет
Мешок удач на тыщу лет вперед,
Побольше превосходнейших мужчин,
Среди которых будет тот, один!
Прикольные поздравления жене с 8 Марта
***
Я — король, ты — королева,
Моя милая жена.
Даже не смотри налево,
Ведь узнаю – и хана.
Я хочу 8 Марта
Быть счастливой пожелать,
Каждый день прожить с азартом,
Ну и мужа обожать!
***
Я в день 8 Марта
Все в доме уберу,
Поздравить чтоб с азартом
Любимую жену.
И блюд я вкусных разных
Сварганить в миг смогу…
Как хорошо, что праздник
Бывает раз в году!
Не забудьте поздравить маму с 8 Марта:
Мамочка моя родная,
С 8 Марта, дорогая!
Я скажу тебе любя,
Лучше в мире нет тебя.
Я тебе желаю счастья,
Пусть уходят все ненастья.
Красоты, любви, тепла
Будь здоровой ты всегда!
***
Подснежники склонились пред тобою,
Сегодня ведь пришло 8 марта.
Тебе желаю жить всегда с любовью,
И быть красивой словно Клеопатра!
Поздравления с 8 Марта в прозе и открытках
Эти поздравления отлично подойдут подружкам:
С 8 Марта весь наш девчачий цветник! Здоровья, любви, весны и процветания!
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В этот праздник желаю тебе только положительных эмоций, бескрайнего счастья и крепкого здоровья. Пусть каждый день будет поводом для новой радости!
***
Дорогая моя подруга, поздравляю тебя с 8 Марта! Желаю насыщенной жизни, искренней любви, радостных эмоций, мгновений счастья!
Так Вы можете поздравить коллег:
Поздравляю с Международным женским днем и хочу пожелать в чудесный праздник уважения и понимания на работе, восторга и восхищения от окружающих, любви и теплоты от родных сердец!
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Счастья, благополучия и гармонии. Чтобы все твои дни были солнечными, яркими и запоминающимися, чтобы в твоем доме всегда было уютно и тепло!
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Милые дамы, поздравляем с 8 Марта! Желаем делать свою собственную погоду всегда весенней и улыбаться так, чтобы затмевать солнце!
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С 8 Марта! Пусть вместе с ним наступит новая, светлая и радостная жизнь, без черных полос. Будьте всегда самыми-самыми! Пусть сбудется ваша самая заветная мечта!
Прикольное поздравление жене/девушке с 8 Марта:
Ты ее видела? Она самая лучшая, самая обаятельная, самая сексуальная и обворожительная девушка на свете. Ты ее точно еще не видела? Встань! Посмотри скорее в зеркало! О Боже, какая же ты красавица. С 8 Марта тебя, родная!
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Каждый раз, когда я дарю тебе подарок, мне нравится твоя реакция на него. Я обожаю смотреть, как загораются интересом твои глаза, как ты становишься похожа на ребенка, разворачивая упаковку. Я готов каждый день объявить 8 Марта и праздновать его с тобой, потому что ты самая женственная, нежная и прекрасная девушка на свете. Поздравляю тебя с 8 Марта!
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Крошка! Поздравляю с твоим днем! Мужчины часто сурово молчат о любви, но сегодня скажу тебе всю правду: твоя улыбка меня просто оживляет, когда я уставший; твои пальцы как будто источают бальзам при прикосновении к моей коже; твои глаза гипнотизируют меня. Я не хочу, чтобы этот гипноз заканчивался. Ты ― моя самая большая удача в жизни. Хочу тебя любить и баловать. Хочу, чтобы в твоей жизни было много радости! Будь счастливой!
Поздравление в прозе маме с 8 Марта:
Пусть все поздравления сегодня превратятся в кусочки счастья, чтобы ты, мамочка, смогла собрать из них прекрасный пазл, на котором будет нарисована вечная весенняя радость, и пусть он станет картиной твоей жизни!
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Поздравляю тебя, моя самая родная женщина, с праздником 8 Марта! Желаю, чтобы твоё душевное равновесие нарушали только приятные неожиданности. Пусть жизнь будет полна ярких позитивных эмоций!