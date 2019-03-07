Поздравления с 8 Марта: лучшие стихи, пожелания, картинки

Международный женский день - 8 Марта - в 2019 году отмечается в пятницу.

Близится один из главных праздников весны – Международный женский день, который ежегодно празднуется 8 марта.

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По уже сложившейся традиции в этот день мужчины по всему миру уделяют особое внимание женщинам - дарят подарки коллегам, матерям, дочерям, сестрам, бабушкам, девушкам или женам.

УНИАН собрал для вас лучшие поздравления с 8 Марта в стихах, картинках и прозе. Не забудьте в этот день уделить немножко внимания окружающим Вас женщинам.

С 8 Марта: поздравления в стихах и картинках

Поздравьте так своих коллег:

***

С прекрасным праздником весны

Мы Вас сердечно поздравляем.

Здоровья, счастья и любви

От всей души мы Вам желаем!

И солнце пусть Вам ярко светит,

И птички радостно поют,

Пусть в Вашем доме воцарятся

Веселье, мир, тепло, уют.

***

Будьте вы всегда красивы,

Глаза пускай горят огнем,

Здоровы, молоды, любимы.

С Международным женским днем!

***

8 Марта — вечный праздник.

Он женский, светлый, он весенний.

Пускай же будет он прекрасным,

Пройдет с хорошим настроением!

Так можно поздравить подруг:

***

Проснитесь, бабоньки, ведь праздник!

8-ой по счету день весны.

И зайчик солнечный проказник

Пусть дарит радостные сны.

Взбодритесь, женщины, подружки!

Пусть пляшет в жилах оптимизм.

Пусть будут полны ваши кружки.

И каждый сбудется каприз.

***

Пусть день всемирный женский принесет

Мешок удач на тыщу лет вперед,

Побольше превосходнейших мужчин,

Среди которых будет тот, один!

Прикольные поздравления жене с 8 Марта

***

Я — король, ты — королева,

Моя милая жена.

Даже не смотри налево,

Ведь узнаю – и хана.

Я хочу 8 Марта

Быть счастливой пожелать,

Каждый день прожить с азартом,

Ну и мужа обожать!

***

Я в день 8 Марта

Все в доме уберу,

Поздравить чтоб с азартом

Любимую жену.

И блюд я вкусных разных

Сварганить в миг смогу…

Как хорошо, что праздник

Бывает раз в году!

Не забудьте поздравить маму с 8 Марта:

Мамочка моя родная,

С 8 Марта, дорогая!

Я скажу тебе любя,

Лучше в мире нет тебя.

Я тебе желаю счастья,

Пусть уходят все ненастья.

Красоты, любви, тепла

Будь здоровой ты всегда!

***

Подснежники склонились пред тобою,

Сегодня ведь пришло 8 марта.

Тебе желаю жить всегда с любовью,

И быть красивой словно Клеопатра!

Поздравления с 8 Марта в прозе и открытках

Эти поздравления отлично подойдут подружкам:

С 8 Марта весь наш девчачий цветник! Здоровья, любви, весны и процветания!

***

В этот праздник желаю тебе только положительных эмоций, бескрайнего счастья и крепкого здоровья. Пусть каждый день будет поводом для новой радости!

***

Дорогая моя подруга, поздравляю тебя с 8 Марта! Желаю насыщенной жизни, искренней любви, радостных эмоций, мгновений счастья!

Так Вы можете поздравить коллег:

Поздравляю с Международным женским днем и хочу пожелать в чудесный праздник уважения и понимания на работе, восторга и восхищения от окружающих, любви и теплоты от родных сердец!

***

Счастья, благополучия и гармонии. Чтобы все твои дни были солнечными, яркими и запоминающимися, чтобы в твоем доме всегда было уютно и тепло!

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Милые дамы, поздравляем с 8 Марта! Желаем делать свою собственную погоду всегда весенней и улыбаться так, чтобы затмевать солнце!

***

С 8 Марта! Пусть вместе с ним наступит новая, светлая и радостная жизнь, без черных полос. Будьте всегда самыми-самыми! Пусть сбудется ваша самая заветная мечта!

Прикольное поздравление жене/девушке с 8 Марта:

Ты ее видела? Она самая лучшая, самая обаятельная, самая сексуальная и обворожительная девушка на свете. Ты ее точно еще не видела? Встань! Посмотри скорее в зеркало! О Боже, какая же ты красавица. С 8 Марта тебя, родная!

***

Каждый раз, когда я дарю тебе подарок, мне нравится твоя реакция на него. Я обожаю смотреть, как загораются интересом твои глаза, как ты становишься похожа на ребенка, разворачивая упаковку. Я готов каждый день объявить 8 Марта и праздновать его с тобой, потому что ты самая женственная, нежная и прекрасная девушка на свете. Поздравляю тебя с 8 Марта!

***

Крошка! Поздравляю с твоим днем! Мужчины часто сурово молчат о любви, но сегодня скажу тебе всю правду: твоя улыбка меня просто оживляет, когда я уставший; твои пальцы как будто источают бальзам при прикосновении к моей коже; твои глаза гипнотизируют меня. Я не хочу, чтобы этот гипноз заканчивался. Ты ― моя самая большая удача в жизни. Хочу тебя любить и баловать. Хочу, чтобы в твоей жизни было много радости! Будь счастливой!

Поздравление в прозе маме с 8 Марта:

Пусть все поздравления сегодня превратятся в кусочки счастья, чтобы ты, мамочка, смогла собрать из них прекрасный пазл, на котором будет нарисована вечная весенняя радость, и пусть он станет картиной твоей жизни!

***

Поздравляю тебя, моя самая родная женщина, с праздником 8 Марта! Желаю, чтобы твоё душевное равновесие нарушали только приятные неожиданности. Пусть жизнь будет полна ярких позитивных эмоций!