Настя Каменских прокомментировала отношения с Потапом

Исполнительница говорит, что, возможно, когда-то все узнают имя ее возлюбленного.

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, прокомментировала отношения с рэпером и продюсером Потапом.

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Недавно Потап подтвердил свой роман с Настей. Он принимал участие в съемках юмористического шоу "Лига смеха" и во время выступления команды "Днепр" один из ее участников спросил у рэпера: "Ну что, мутишь с Настей?", на что он ответил: "Да".

"Не могу прокомментировать, и за Алексея, потому что это была их фишка, они прикольнулись, видимо, для того, чтобы мы сейчас об этом с тобой разговаривали. Команда "Днепр", бляха-муха, почему я тут должна за вас отдуваться?" – прокомментировала исполнительница "Светской жизни".

Катя Осадчая отметила, что все ждут, когда они признаются в своих отношениях.

"Мне нравится прикалываться, потому что все действительно очень хотят узнать, кто же он и где мои десять детей, которых я родила? С детьми я не покажу, а вот однажды, кто же он - Потап или Винник, вы, возможно узнаете", - интригующе сказала Каменских.

Слухи о том, что между Настей Каменских и Потапом роман, ходят уже давно. И хотя сами артисты подтверждать эти разговоры не спешат, своими поступками все же интригуют поклонников.