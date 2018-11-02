"Хрустальный блеск": в Киеве представили наряды для украинской участницы "Мисс Мира" (фото)

Главным в этой коллекции конечно же является вечернее сценическое платье, которое для нашей участницы создала дизайнер Екатерина Лукашина. Оно называется "Хрустальный эффект или блеск бриллианта”.

Мисс Украина Леонила Гузь представила наряды, в которых она будет дефилировать на конкурсе Мисс Мира, а также надевать на приемы и мероприятия, на которых предусмотрено появление участниц.

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Главным в этой коллекции конечно же является вечернее сценическое платье, которое для нашей участницы создала дизайнер Екатерина Лукашина. Оно называется “Хрустальный эффект или блеск бриллианта”. Как призналась нам Екатерина – его стоимость $10 тыс., а на его создание ушло около пятисот часов, пишет "Вести".

Кроме этого наряда было презентовано дизайнерское платье-вышиванка ”Сиалия”, сшитое для конкурса национальных костюмов. В узоре использованы элементы вышивки гладью Новобасанского рушника Черниговской области. Главным символом вышивки является роза – символ чистоты, любви, красоты и милосердия. Розовый цвет – символ любви, молодости и романтики.

Дополняет платье-вышиванку пояс с кисточками. Завершает национальный образ эксклюзивный венок, созданный дизайнером Лесей Патокой и ее мастерской. Аксессуар изготовлен вручную и является современной интерпретацией традиционного праздничного украинского венка.

Как сообщал УНИАН, победу на конкурсе "Мисс Украина-2018" 20 сентября одержала 23-летняя Вероника Дидусенко из Киева. Девушку выбрали из 24 девушек со всей Украины. Однако после финала конкурса в СМИ появились сообщении о том, что Дидусенко не соответствует требованиям конкурса. Организаторы конкурса решили переизбрать победительницу, из-за чего новой обладательницей титула и короны "Мисс Украина" стала Леонила Гузь.