По мотивам "Том и Джерри" планируют снять фильм

Режиссер Тим Стори ведет переговоры с киностудией Warner Bros. о создании "гибридного" фильма.

Режиссер Тим Стори ведет переговоры с киностудией Warner Bros. о создании "гибридного" фильма "Том и Джерри" по мотивам одноименного мультфильма.

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Эту информацию он подтвердил изданию The Hollywood Reporter. Подробности создания фильма пока неизвестны.

Справка УНИАН. "Том и Джерри" впервые вышел на экраны в 1940 году. Мультфильм быстро получил признание со стороны зрителей и обрёл популярность во всём мире.

Долгое время "Том и Джерри" снимался только в коротком метре, однако в 1992 году был снят первый полнометражный мультфильм.

За всю историю существования мультфильм получил 7 премий «Оскар» за лучший анимационный короткометражный фильм.

Как сообщал УНИАН, 12 октября появился первый трейлер фильма "Аладдин".