Взрывная петля: кто наказан за пожары на украинских военных арсеналах

После распада Советского Союза на территории Украины осталось огромное количество боеприпасов (примерно два миллиона тонн), утилизацией которых должно были заниматься Министерство обороны и правительство. Однако, по факту, до 2014 года судьба арсеналов мало кого действительно интересовала, даже несмотря на то, что случаи чрезвычайных происшествий на складах с боеприпасами встряхивали Украину еще задолго до войны с Россией.

Так, 10 октября 2003 года в городе Бахмуте Донецкой области на объединенных складах боеприпасов произошел пожар. В результате детонации, были повреждены частные дома, школы и больницы. Следствие установило, что пожар вызвала незаконная резка металлоконструкций для продажи, которая совершалась на складе. Промышляли хищением двое военнослужащих – оба получили по восемь лет лишения свободы.

На складах в Новобогдановке Запорожской области взрывы и пожары происходили регулярно в течение несколькольких лет – в 2004, в 2005, в 2006 и в 2007 годах. Во время первого и самого сильного пожара, случившегося в мае 2004 года, погибло пять человек. Тогда «под шумок», был уволен начальник Генштаба ВСУ Александр Затынайко. Но уже в августе того же года он же был назначен главным инспектором Министерства обороны. И только в марте 2005-го Затынайко был «уволен с военной службы в запас в связи с сокращением штатов».

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Похожая история, кстати, произошла и с тогдашним командующим Сухопутных войск Петром Шуляком. После взрывов в Новобогдановке его уволили, но это не мешало ему занимать должность сначала советника Министра обороны, а с осени 2007 – советника начальника Генштаба.

Суд по факту крупнейшего взрыва, унесшего жизни пятерых, состоялся только спустя четыре года после инцидента, в 2008 году. К шести годам лишения свободы приговорили бывшего командира воинской части Сергея Лилова «за служебную халатность» и рядового солдата за «нарушение правил обращения с боеприпасами».

Но в том же 2008-м Украину потрясло новое громкое происшествие - загорелся склад в воинской части Лозовая, где хранилось около ста тысяч снарядов. Охранник склада получил ранения. Впоследствии двое офицеров воинской части – командир Алексей Поляков и главный инженер Александр Заика – были осуждены за халатность. Однако, в течение года их выпустили по амнистии.

2014 год. Казалось бы, с началом военных действий высшее военное руководство страны должно быть более бдительным и осторожным. Но как бы не так…

В октябре 2015 года горят склады в городе Сватово Луганской области. По факту взрывов было начато уголовное дело по статье «терроризм», но спустя год после чрезвычайного происшествия военная прокуратура заявила о служебной халатности должностных лиц.

Обвиняемый – майор Александр Литвиненко проходил службу в военной части в Сватово. Согласно материала судебного дела, Литвиненко якобы не смог обеспечить на складе в Сватово надлежащие меры безопасности, а также не выполнил устный приказ командования по устранению выявленных в ходе инспекции нарушений. Последнее упоминание о нем в СМИ датируется январем 2016 года – тогда Литвиненко продлили срок содержания под стражей.

Спустя полтора года, 23 марта 2017 года, происходит пожар в Балаклее. Огонь удалось потушить только спустя несколько дней, очисткой территории вокруг складов саперы занимались еще около месяца. СБУ открыла уголовное производство по факту взрывов арсенала по статье диверсия, а прокуратура - по статье халатность. Для «галочки», чтобы, так сказать, успокоить разъяренную общественность, кого-то сняли с должностей. Но спустя некоторое время все вернулось на круги своя.

К примеру, начальник сохранения вооружения на складе в Балаклее Сергей Кравченко, который был уволен за профессиональную халатность, как раз накануне сегодняшних взрывов в Ичне, был восстановлен в должности через суд.

«Бывший начальник хранения 65-го арсенала, обратился в суд с иском к Министерству обороны Украины, в котором требовал отменить приказ о его привлечении к дисциплинарной ответственности, увольнение по служебному несоответствию; взыскать невыплаченный средний заработок. Иск подполковника был удовлетворен. Последнего возобновили на службе, восстановили в должности начальника хранения 65 арсенала (1 разряда) вооружения Вооруженных сил Украины, а также насчитали ему средний заработок за время увольнения», – рассказывает на своей странице в Facebook политолог Дмитрий Снегирев.

Но в прошлом году одной Балаклеей дело не ограничилось. Осенью, 26 сентября 2017-го, горит уже 48-й арсенал Минобороны в городе Калиновка под Винницей. По данным Генштаба, здесь на складах хранилось 188 тысяч тонн боеприпасов, включая ракеты систем залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Град», а также артиллерийские снаряды и патроны для стрелкового оружия.

«Это ответственность, начиная от начальника Генштаба и по всей вертикали тех, кто отвечает за оборону нашей страны», - заявлял тогда секретарь СНБО Александр Турчинов.

По его словам, пока за подобные происшествия «не будут отвечать высшие должностные лица, те, которые качественно не выполняют свои функции», стране придется считать потери и убытки.

Тогда же, в сентябре 2017 года, министр обороны Степан Полторак заявлял, что после Сватово был уволен замначальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Владимир Хижий (который, к слову, пытался восстановиться в должности через суд, как и Кравченко из Балаклеи, но суд признал его увольнение законным). Еще шесть генералов и сорок шесть офицеров были привлечены к дисциплинарной ответственности либо им было объявлено служебное несоответствие.

Что же касается Балаклеи, то, по словам Полторака, помимо вышеупомянутого Кравченко, к дисциплинарной ответственности – вплоть до разжалования и увольнения – было привлечено около восьми десятков человек…

Год назад, чтобы усилить меры по повышению защиты объектов хранения боеприпасов, немного перекроили бюджет и добавили средств на эти нужны. Но на что пошли эти деньги, остается только гадать.

К слову, после Калиновки эксперты высказывали свои опасения о том, что судьба других складов боеприпасов тоже под угрозой. К примеру, координатор Медийной инициативы Ольга Решетилова в комментариях украинским СМИ озвучивала опасения даже относительно складов в Ичне. «В Ичне Черниговской области, где также есть довольно большие военные склады, очевидцы видели над ними беспилотники. В этой связи вопрос: сможем ли мы предвидеть последствия или будем «разгребать» их после?», - отмечала она.

Похоже, предвидеть не получилось. Теперь приходится «разгребать». 9 октября 2018 года судьбу других военных арсеналов разделил и 6-й арсенал Министерства обороны возле поселка Дружба в Ичнянском районе Черниговской области. Из-за детонации боеприпасов закрыто воздушное пространство, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта. По последним данным, уже эвакуировано более 12 тысяч местных жителей.

В Генштабе ВСУ основной версией происходящего называют российскую диверсию. Однако военной прокуратурой Центрального региона Украины начато уголовное производство по ч.3 ст.425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет).

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В условиях российской агрессии, диверсий исключать, конечно, нельзя. Ведь, сколько бы мир не потешался над российскими спецслужбами после Солсбери, изначально британцы проморгали их топорные действия на своей территории, что привело к отравлению нескольких людей. Вместе с тем, рассматривать все происшествия на украинских арсеналах только лишь через призму военных действий, тоже нельзя. Банальную дурость и халатность тоже никто не отменял.

Ирина Шевченко