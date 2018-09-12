Красивый загар и танцы до утра: 70-летняя киевлянка рассказала, как чувствует себя молодой "волчицей" (видео)
20:47, 12 сентября 2018Общество
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Журналисты ТСН познакомились с Еленой ближе и попытались понять, откуда она берет энергию и как умудряется так жить на одну пенсию.
70-летняя киевлянка рассказала, как в почтенном возрасте чувствует себя юной красавицей
Она не представляет себе жизни без вечеринок и танцев до утра, все лето проводит на пляже, чтобы иметь красивый загар, мечтает выйти замуж за 25-летнего парня и пытается реже заглядывать в паспорт, чтобы не вспоминать свой возраст.
Киевлянке Елене Волк - 70.
Журналисты ТСН познакомились с Еленой ближе и попытались понять, откуда она берет энергию и как умудряется так жить на одну пенсию.
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