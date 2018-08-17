Мошенники выманивали тысячи долларов за проведение "магических ритуалов" и угрожали "кармической расправой" (фото, видео)

Стоимость услуг по проведения "магических ритуалов" колебалась от 40 до 60 тысяч долларов США, также злоумышленники продавали БАДы.

В Киеве задержали группу из четырех мошенников, которые видом проведения "магических ритуалов" выманивали у граждан десятки тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Более двух лет в столице существовала созданная четырьмя злоумышленниками мошенническая схема завладения деньгами граждан. Под предлогом проведения "магических ритуалов" члены группы от имени победительницы одного из телевизионных проектов – обманывали граждан", - установили полицейские.

В частности, создав видеоролик с изображением победительницы телевизионного проекта, они демонстрировали его на территории Крыма и стран ближнего зарубежья. По указанным в видео телефонами к мошенникам обращались доверчивые граждане с желанием решить свои проблемы со здоровьем и личной жизнью.

"Стоимость таких услуг злоумышленников колебалась от 40 до 60 тысяч долларов США. Когда жертва, не чувствуя никакого положительного влияния на свою жизнь, понимала, что ее обманули, и требовала вернуть деньги, аферисты угрожали ей "кармической" расправой", - отметили в полиции.

Мошенников поймали, когда одна из таких пострадавших обратилась за помощью в полицию Крыма.

В ходе проведенных обысков дома и в киевском офисе аферистов полицейские обнаружили и изъяли сведения об около сотне потерпевших, данные о получении от них денег, а также инструкции по технике введения людей в заблуждение и их запугиванию.

Также, во время проведения обысков разоблачен еще одно преступное направление указанной группы по завладению деньгами граждан, которые проживают на материковой части Украины. В частности, речь идет о противоправных действиях под видом реализации "биохимических примесей", так называемых "БАДов".

Видео: Национальная полиция Украины

Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частями 3 и 4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1,5 миллиона гривень каждому.