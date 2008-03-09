К 300-летию Полтавской битвы шведы построят альтернативную котельную

К 300-летию Полтавской битвы деловые круги Швеции задекларировали воплотить в области пилотный проект по модернизации котельных. Об этом сообщил представитель пресс-службы Полтавской облгосадминистрации Евгений ЛОПУШИНСКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, таким способом шведская сторона планирует отпраздновать выдающееся историческое событие, воплотив в жизнь в Полтавской области этот инвестиционный проект.

«Такое задание деловым кругам Швеции поставило их правительство. После изучения особенностей украинской экономики, представители бизнеса остановились на проекте строительства котельной, работающей на альтернативных видах топлива», - отметил Е.ЛОПУШИНСКИЙ и объяснил., что в Швеции, так же, как в настоящее время в Украине, в свое время остро встала проблема энергетической зависимости, в первую очередь от нефти. «Поэтому шведы начали замену ресурсов на альтернативные – в первую очередь биомассу. Правительство страны соответствующим образом стимулировало вопрос – инвесторы, желающие реконструировать и перепрофилировать котельные, имеют возможность получить льготные кредиты. Таким путем в Королевстве переоборудовано уже половину котельных. Вместо газа или мазута, в них сжигается брикетированная солома и другие отходы. Таким образом, имея относительно дешевое тепло, Швеция лишилась энергетической зависимости», - сообщил Е.ЛОПУШИНСКИЙ.

По его словам, шведская сторона избрала 4 области Украины, где будут внедряться пилотные проекты – Ровенскую, Тернопольскую, Донецкую и Полтавскую.