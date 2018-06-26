Немецкий омбудсмен призвала Украину наказать напавших на лагерь ромов вблизи Львова

Уполномоченный немецкого правительства по правам человека Бербель Кофлер подчеркнула необходимость предоставить возможность представителям этнических меньшинств в Украине и во всем мире жить в безопасности.

Уполномоченный немецкого федерального правительства по правам человека Бербель Кофлер призвала украинскую власть наказать напавших на лагерь ромов вблизи Львова.

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Об этом сообщает "Немецкая волна". Кофлер выразила обеспокоенность в связи атакой на лагерь цыган возле Львова, в результате которой погиб человек.

Как отметила уполномоченный нападение свидетельствует о том, что "отношение к большим этническим меньшинствам в частях европейского обществапо по-прежнему отмечается отстраненностью, нетерпимостью и насилием".

По словам Кофлер, нельзя мириться с притеснениями права меньшинств. Немецкий омбудсмен призвала уважать представителей религиозных, этнических и культурных меньшинств.

"Они должны иметь возможность жить в безопасности в Украине, так же как и в Европе, и везде в мире", - добавила уполномоченный по правам человека.

Она ожидает, что украинская власть проведет надлежащее расследование нападения на ромов и накажет виновных.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 июня группа вооруженных ножами, металлическими трубами и цепями лиц в лесном массиве на окраине Львова напала на лагерь ромов. В результате нападения погиб 24-летний житель Закарпатской области, еще четверо, среди которых 10-летний мальчик, двое 19-летних юношей и 30-летняя женщина, пострадали.

Сотрудники полиции установили личности 14 человек, причастных к нападению на лагерь ромов. Организатору нападения на лагерь ромов сообщено о подозрении.