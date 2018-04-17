Константинополь дал "зеленый свет" созданию украинской поместной церкви, Киевский патриархат и УАПЦ уже подписали обращение

Решение могут принять до 1030-летия Крещения Руси.

Украина будет просить Вселенского патриарха о предоставлении автокефалии Украинской Церкви.

Об этом президент Петр Порошенко заявил на встрече с председателями парламентских фракций, сообщив, что встречался с Патриархом Вселенским Варфоломеем, а также с членами Синода.

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"Мы провели в общей сложности более 7 часов. Я говорю и три года назад, и два года назад я пытался ставить вопрос о признании Украинской автокефальной поместной церкви. Я могу вам подчеркнуть приятную новость. Что на сегодняшний день Украина как никогда близка к появлению в Украине собственной автокефальной поместной церкви. Это покажет не только позиция Вселенского патриарха, но и позиция членов Синода. Я не могу вам сейчас открыть все детали этой встречи, но абсолютно необходимы ключевые элементы, которые должны обеспечить этот процесс ", - подчеркнул Порошенко.

"Первое - это обращение церковных иерархий. И сразу же по возвращении я встречался. И хочу сообщить, что после моей встречи с патриархом Филаретом все епископы УПЦ КП поставили свои подписи в обращении к Вселенскому патриарху о предоставлении томоса новой Украинской православной автокефальной церкви. Все до единого. У меня также состоялась встреча с митрополитом Макарием, главой Украинской автокефальной православной церкви. И сегодня утром я был проинформирован о результатах архиерейского собора Украинской автокефальной православной церкви с очень приятной новостью - все без исключения архиепископы УАПЦ подписали обращение к Вселенскому патриарху и к президенту. Друзья, за 26 лет это первый документ, который объединил всех иерархов этих церквей ", - подчеркнул президент.

Справка УНИАН: Томос - указ предстоятеля поместной православной церкви по некоторому важному вопросу церковного устройства, например, широко известен Томос к Флавиану папы Римского Льва I. В частности, путём издания томоса некоторой части «материнской» (кириархальной) церкви предоставляется автономия в управлении или автокефалия. В томосах используется более торжественная и полная подпись, чем в других патриарших указах, со словами «Божьей милостью» и проч.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время объявит о начале процедуры создания единой украинской православной церкви. По словам источников, соответствующее соглашение достигнуто в ходе переговоров Порошенко с вселенским патриархом Варфоломеем.