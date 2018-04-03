В Украину снова пришла «большая вода»: какие регионы больше всего страдают от весеннего потепления (видео)
16:27, 03 апреля 2018Общество
794
Из-за резкого потепления и таяния снега в разных регионах затопило города.
В Украину снова пришла «большая вода»
В некоторых областях Украины из-за оттепели произошло поднятие уровня грунтовых вод в реках, в результате чего в нескольких населенных пунктах произошло подтопление.
Многие регионы страдают от подтопления приусадебных участков, подвальных помещений и, нередко целых сел.
Читайте такжеСиноптики предупреждают о повышении уровня воды в реках 3-6 апреля в шести областях Украины
Больше всего затопило Ахтырку. Там из берегов вышла река. По некоторым улицам передвигаться можно только на лодках.
Напомним, этой весной уровень воды в водоемах значительно выше, чем в предыдущие годы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter