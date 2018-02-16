В День святого Валентина в Украине женились почти 2400 пар - Минюст

Одна пара из Киева, чтобы жениться в день Святого Валентина, подала документы еще 21 июня 2017 года.

В Украине 14 февраля, в День всех влюбленных, поженились 2393 пары, в том числе 349 пар воспользовались услугой Министерства юстиции «Брак за сутки».

Об этом сообщили в пресс-службе Минюста со ссылкой на заместителя министра юстиции по вопросам государственной регистрации Елену Сукманову.

Читайте такжеНовый рекорд: в Одессе влюбленные одновременно открыли более 200 бутылок шампанского14 февраля в Украине стало на 2393 супруга больше. Рекордсменом по количеству браков стала столица: в Киеве поженились 216 пар. Дальше - Днепропетровская область, где поженились 197 пар и Львовская область, где брак взяли 152 пары. Меньше всего пар поженились в Луганской области – всего 24», - отметила она.

Сукманова заметила, что День святого Валентина является популярным днем для проведения свадьбы. «Одна пара из Киева, чтобы жениться в день Святого Валентина, подала документы еще 21 июня 2017 года», - отметила она.

Заместитель министра напомнила, что Минюст на праздник этого года ввел акцию «Любовь вне времени»: 58 отделов ДРАЦСу по всей Украине работали с 8 утра и до полуночи. «Первый брак 14 февраля было зарегистрировано в 8:13 утра в Запорожской области, а последний - в 23:55 в Черкасской области», - сообщила Сукманова.

Как сообщал УНИАН, освобожденный из плена боевиков житель Донецка отгулял свадьбу в Киеве в День влюбленных.