Освобожденный из плена боевиков отгулял свадьбу в День влюбленных (видео)

Игорь впервые за три года надел костюм и говорит, что сегодня будет один из самых счастливых моментов его жизни.

Освобожденный заложник боевиков Игорь Сапожников отгулял свадьбу в День влюбленных, воспользовавшись услугой экспресс-свадьба.

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Как говорится в сюжете ТСН, Игорь Сапожников женился под знаменитым "Шоколадным домиком" в Киеве. Он пробыл в плену боевиков 28 дней, его невеста Ирина все эти дни ждала своего любимого.

Ирина начала готовиться сегодня с 9 часов утра и впервые увидела кадры сюжета ТСН о возвращении заложников, где она обнимает своего мужа.

«Я давно не наряжалась. Все это время, на самом деле, был боевой настрой», – сказала Ирина.

Игорь впервые за три года надел костюм и говорит, что сегодня будет один из самых счастливых моментов их жизни, кроме того момента, когда он вернулся из плена.