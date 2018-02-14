Освобожденный из плена боевиков отгулял свадьбу в День влюбленных (видео)
14:09, 14 февраля 2018Общество
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Игорь впервые за три года надел костюм и говорит, что сегодня будет один из самых счастливых моментов его жизни.
Ирина и Игорь попали в сюжет ТСН об освобождении заложников / Скриншот видео ТСН
Освобожденный заложник боевиков Игорь Сапожников отгулял свадьбу в День влюбленных, воспользовавшись услугой экспресс-свадьба.
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Как говорится в сюжете ТСН, Игорь Сапожников женился под знаменитым "Шоколадным домиком" в Киеве. Он пробыл в плену боевиков 28 дней, его невеста Ирина все эти дни ждала своего любимого.
Ирина начала готовиться сегодня с 9 часов утра и впервые увидела кадры сюжета ТСН о возвращении заложников, где она обнимает своего мужа.
«Я давно не наряжалась. Все это время, на самом деле, был боевой настрой», – сказала Ирина.
Игорь впервые за три года надел костюм и говорит, что сегодня будет один из самых счастливых моментов их жизни, кроме того момента, когда он вернулся из плена.
Освобожденный заложник боевиков Игорь Сапожников отгулял свадьбу в День влюбленных
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