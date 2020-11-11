Специальный режим Дія City для IT-индустрии станет драйвером развития экономики Украины. Резиденты получат дополнительные возможности для развития, однако желающие смогут продолжить работать по старым правилам.

О перспективах Дія City и требованиях к резидентам рассказал замминистра цифровой трансформации и автор проекта Александр Борняков.

В начале ноября в Верховную Раду внесли законопроект “О стимулировании развития цифровой экономики в Украине”, который является базисом для запуска Дія City.

“Первое и главное: законопроект [“О стимулировании развития цифровой экономики в Украине”] не меняет действующие правила ведения деятельности для ІТ-компаний или иного бизнеса. Минцифры создает альтернативу — специальный правовой режим для компаний, которые добровольно войдут в Дія City. Все опции, предусмотренные в Дія City, будут существовать для резидентов. Минцифры будет формировать и реализовывать политику по развитию Дія City, определять общую стратегию развития правового режима, а также обеспечивать прозрачный баланс между интересами резидентов Дія City и государства”, - указывает Борняков.

Для того чтобы стать резидентом Дія Сity, компании необходимо соответствовать ряду критериев: средняя заработная плата не менее $1400, численность сотрудников - не менее 9 человек, сумма дохода от профильной деятельности компании составляет не менее 90%. При этом резидентство в Дія Сity является правом, а не обязанностью для компаний IT-рынка.

Борняков отмечает, что Дія Сity не создает дополнительную налоговую нагрузку для резидентов:

“Законопроект о налоговых условиях будет в ближайшее время зарегистрирован в Верховной Раде. Но уже на этом этапе мы видим, что эта тема — повод для манипуляций со стороны заинтересованных сторон. Как я уже говорил, Дія City не создает дополнительную налоговую нагрузку. Налоговые условия, которые предусмотрены в проектах, совпадают с теми, что существуют сейчас. Налог на доходы физических лиц составит 5%, а единый социальный взнос в 22% будет взиматься с минимальной зарплаты. Военный сбор не пересматривается — 1,5%. Налоговая нагрузка на заработную плату, таким образом, составит 6,5%, плюс 1100 грн”.

Помимо этого, изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс, предусмотренные Минцифры для старта Дія Сity, будут гарантировать безопасность экономической деятельности для резидентов, а изменения в Налоговый кодекс предоставят финансовые стимулы для качественного развития.

“Дія City — это драйвер развития не только IT-индустрии, но и экономики в целом. Если мы хотим эффективно расти, украинскому IT необходима возможность для перехода от экстенсивного к интенсивному развитию”, - резюмирует Борняков.

Как сообщалось ранее, запуск Дія City позволить привлечь в Украину новые инвестиции в сферу IT и уже к 20205 году увеличить обьем индустрии с $6 до $12 млрд. В Минцифры планируют, что Дія City начнет работу в 2021 году.

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Автор: УНИАН