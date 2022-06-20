Ученые сделали снимок настолько массивного скопления галактик, что оно искажает пространство-время.

Ученые с помощью телескопа Hubble сделали снимок массивного скопления галактик. Настолько массивного, что оно искажает пространство-время.

Фото было опубликовано на сайте обсерватории.

Как сообщается, массивное скопление галактик Abell 1351 находится в созвездии Большой Медведицы в северном полушарии.

Это изображение заполнено полосами света, которые на самом деле являются изображениями далеких галактик. Полосы - результат гравитационного линзирования, астрофизического явления, которое возникает, когда массивное небесное тело, такое как скопление галактик, искажает пространство-время достаточно сильно, чтобы повлиять на путь света, проходящего через него - почти как если бы свет проходил через гигантскую линзу.

Напомним, ранее ученые показали необычные снимки ближайших к нам галактик - с пылью и газом.

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