Лидер саудовского инвестиционного рынка посетит офисы нескольких украинских технологических компаний.

18 августа в Украину прибыл влиятельный предприниматель, основатель аналога "Силиконовой долины" в Саудовской Аравии Абдулрахман Алолая. Его инвестиционная компания TaibahVally одна из крупнейших в стране, формирует инновационный хаб, который фокусируется на поиске и поддержке технологических стартапов, менторстве, инвестициях в сферы образования, Интернета вещей, искусственного интеллекта и блокчейна.

Абдулрахман Алолая – визионер и лидер саудовского инвестиционного рынка. На данном этапе он активно занимается поиском новых возможностей для инвестиций, поэтому интересуется украинским технологическим потенциалом.

Принимающая сторона – Дмитрий Буравель и Александр Чечуга, совладельцы украинской компании BlockHunter, которая работает в сфере оборудования для майнинга криптовалют и инвестиций в блокчейн-технологии, помимо этого предприниматели занимаются разработкой систем хранения электроэнергии и технологий по переработке отходов; а также Роман Мовчан – собственник и СЕО компании PrimeBerry, крупнейшего производителя и экспортера ягод из Украины.

"Мы уже давно работаем с инвесторами из Ближнего Востока и рады начать сотрудничество с инвесторами из Саудовской Аравии. И то, что основатель TaibahVally заинтересовался нашими разработками и решил посетить Украину, свидетельствует о высоком потенциале отечественных технологических компаний. Саудовская Аравия сейчас ищет новые возможности для развития своего технологического сектора и Украина, с её опытом и уровнем специалистов может легко эти потребности удовлетворить" - подчеркнул Дмитрий Буравель.

В рамках визита состоится встреча арабских гостей с представителями Министерства цифровой трансформации. Также Абдулрахман Алолая посетит офисы нескольких украинских технологических компаний, среди которых UNITCity и ДіяCity, встретится с украинскими чиновниками и бизнесменами, чтобы обсудить перспективы сотрудничества Украины и Саудовской Аравии в сфере инновационных технологий. В частности, Саудовской Аравии интересны украинские разработки в сферах образования, блокчейна и цифрового государства.

Справка:

TaibahVally– инвестиционная компания, которая создана в 2018 году, чтобы развивать в Саудовской Аравии инфраструктуру для цифровой трансформации. Компания инвестирует в технологические решения в области информационных технологий, здравоохранения, образования и обучения, а также в современные технологии, включая технологию блокчейн, Интернет вещей и искусственный интеллект.

Автор: Григорий Бондарь