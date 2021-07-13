На снимок попала одна из ближайших к Солнцу звезд.

Телескоп «Хаббл» сфотографировал шаровое звездное скопление NGC 6380 в созвездии Скорпиона.

Снимок был опубликован на сайте ESA/Hubble. Сообщается, что снимок был сделан на широкоугольную камеру WFC3. На нем можно увидеть одну из ближайших к Солнцу звезд - HD 159073, она расположена на расстоянии всего 4 тысяч световых лет от Солнечной системы.

«Хаббл» – совместный проект Европейского космического агентства ESA и американского NASA, был выведен в космос в 1990 году. Благодаря отсутствию атмосферы разрешающая способность телескопа в 7—10 раз больше, чем у аналогичного телескопа, расположенного на Земле.

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Автор: Дмитрий Захаров