Closed Tab Cache будет сохранять закрытые вкладки в отдельном кэше, благодаря чему на их открытие заново потребуется меньше времени.

Браузер Google Chrome начал тестировать новую функцию Closed Tab Cache, благодаря которой пользователи смогут моментально открыть недавно закрытые вкладки.

Как сообщается в специализирующемся на технологических новинках блоге Techdows, активировать возможность можно на странице chrome://flags/#closed-tab-cache в разделе экспериментальных функций в последних бета-версиях Chrome Canary для Windows и Android.

Читайте такжеYouTube без рекламы станет дешевле: Google тестирует новую подписку Premium Lite

Closed Tab Cache будет сохранять закрытые вкладки в отдельном кэше, благодаря чему на их открытие заново потребуется меньше времени, чем сейчас. Новая функция является экспериментальной и может приводить к сбоям в работе Google Chrome.

В настоящее время Chrome открывает недавно закрытые вкладки через меню либо по сочетанию клавиш Ctrl+Shift+T, передает kommersant.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Ирина Погорелая