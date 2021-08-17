Браузер Google Chrome начал тестировать новую функцию Closed Tab Cache, благодаря которой пользователи смогут моментально открыть недавно закрытые вкладки.
Как сообщается в специализирующемся на технологических новинках блоге Techdows, активировать возможность можно на странице chrome://flags/#closed-tab-cache в разделе экспериментальных функций в последних бета-версиях Chrome Canary для Windows и Android.
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Closed Tab Cache будет сохранять закрытые вкладки в отдельном кэше, благодаря чему на их открытие заново потребуется меньше времени, чем сейчас. Новая функция является экспериментальной и может приводить к сбоям в работе Google Chrome.
В настоящее время Chrome открывает недавно закрытые вкладки через меню либо по сочетанию клавиш Ctrl+Shift+T, передает kommersant.
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