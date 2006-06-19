Компания BMW демонстрирует новейший кабриолет (фото)

Компания BMW распространила первые официальные фотографии своего новейшего кабриолета BMW M6. Дебют новинки состоится на ближайшей автомобильной выставке в Лондоне, а спустя всего пару месяцев автомобиль появится у дилеров немецкой компании.

В техническом плане кабриолет мало чем отличается от версии с кузовом купе - под его капотом расположился тот же двигатель V10 мощностью 507 лошадиных сил, максимальный крутящий момент которого составляет 520Нм, и который агрегирован с той же семиступенчатой секвентальной КПП SMG последнего поколения. С нуля до ста километров в час открытая версия M6 ускоряется за 4,8 секунды, что на 0,2 секунды медленнее, чем купе. Причиной этому более тяжелый кузов кабриолета, который пришлось дополнительно усилить.

Как ожидается, M6 Cabrio будет стоить несколько дороже закрытой версии, однако точные цены на новинку пока не сообщаются.

Лента.ру