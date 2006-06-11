Новый вирус распространяется под видом футбольных новостей
21:47, 11 июня 2006Наука и IT
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...и охотится на коммерческую информацию
Новый вирус "Ягнул", связанный с проходящим в Германии чемпионатом мира по футболу, поразил в последние 48 часов компьютерные сети Европы.
Он распространяется через веб-сайт, который предлагает доступ к прямым трансляциям матчей из Германии. Под прикрытием спортивных новостей вирус проникает во внутренние сети компаний и дает злоумышленникам доступ к конфиденциальной информации, передает радиостанция «Эхо Москвы».
Как сообщили сегодня компетентные власти Великобритании, атакам в первую очередь подвергаются компьютерные сети крупнейших банков и компаний лондонского Сити.
Аналогичные электронные атаки зафиксированы также в деловом центре Франкфурта-на-Майне.
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