Porsche представил самую экстремальную версию купе 911 (фото)

Компания Porsche распространила официальную информацию и первые фотографии самой экстремальной версии своего спортивного купе Porsche 911. Эта модификация, по традиции, будет носить имя 911 GT3 RS, а ее основное предназначение - участие в любительских и профессиональных соревнованиях на гоночных трассах.

По сравнению с версией GT3, новый автомобиль получился на 20 килограммов легче, даже не смотря на наличие вварного каркаса безопасности в салоне. Добиться снижения веса удалось за счет "очистки" автомобиля от шумоизоляции, а также замены части его кузовных панелей на пластиковые или карбоновые. В итоге, вес купе составляет всего 1375 килограммов.

Версия GT3 RS оснащается уже известным 3,6-литровым оппозитным двигателем, мощность которого составляет 415 лошадиных сил, и шестиступенчатой механической коробкой передач. С нуля до ста километров в час купе может ускоряться за 4,2 секунды, а до двухсот километров в час - за 13,3 секунды. Максимальная скорость автомобиля составляет 310 километров в час.

Отметим также, что версия RS отличается от серийной модели расширенной на 4,44 миллиметра задней колеей, модернизированной тормозной системой и подвеской, а также наличием двух карбоновых сидений, спортивных ремней безопасности и рулевым колесом, обшитым алькантарой. Покупатели купе смогут выбирать окраску из четырех цветов - серебристого черного, оранжевого или зеленого.

Стоимость автомобиля в Германии составляет 129659 евро.

Лента.ру