Сегодня самым высоким зданием в мире стала недостройка (2 фото)

Строящаяся в Объединенных Арабских Эмиратах "Дубайская башня" стала самым высоким зданием в мире.

Её высота сегодня достигла 512,1 метра. Строительство продолжается.

Таким образом "Дубайская башня" обогнала 509-метровый небоскреб "Тайпей 101" в столице Тайваня, который до сегодняшнего дня считался самым высоким зданием в мире.

Точное значение высоты Burj Dubai – тщательно охраняемая коммерческая тайна. Предположительно, это будет 700-800 метров.

Застройщик Burj Dubai — компания Emaar Properties из ОАЭ. Проект здания выполнила американская архитектурная компания Skidmore, Owings, and Merrill LLP.

Проектировал здание Адриан Смит (Adrian Smith), а непосредственно возведением занимается сейчас южнокорейская Samsung.

Надземных этажей в небоскрёбе предусмотрено 167, плюс – шпиль. Нижние 37 этажей займёт гостиница, этажи с 45 по 108 будут отданы под 700 жилых апартаментов. Будут в Burj Dubai ещё офисы и, разумеется, смотровая площадка.

Завершение строительства намечено на 2008 год. Тогда Burj Dubai побьёт одновременно все четыре рекорда высоты зданий и сооружений, которые официально фиксирует международная организация "Совет по высоким зданиям и городской среде обитания" (Council on Tall Building and Urban Habitat). Это: рекорд зданий по высоте пола последнего "обитаемого" этажа; по крыше; по антенне (шпилю), и рекорд — "самая высокая структура".