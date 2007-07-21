Северная Корея требует ядерные реакторы на легкой воде

Северная Корея должна получить реакторы на легкой воде в обмен на закрытие ядерного объекта в Йонбене, заявил глава делегации КНДР на шестисторонних переговорах Ким Ге Гван.

"Мы обсуждаем (на шестисторонних переговорах) в настоящее время план, подразумевающий приостановку, закрытие и полный демонтаж ядерного объекта в Йонбене. Для того, чтобы это произошло, мы потребуем реакторы на легкой воде", - заявил он, выступая в пекинском аэропорту перед журналистами по итогам последнего раунда переговоров.

Он также подчеркнул, что решение проблемы ядерной программы Пхеньяна заключается не в поставках топлива, а в изменении "недружественной политики США" в отношении КНДР, передает Reuters со ссылкой на японские СМИ.

Накануне в Пекине завершился очередной раунд шестисторонних переговоров по северокорейской ядерной проблеме. Следующая встреча представителей шести стран пройдет в августе 2007 г. Ранее сегодня Ким Ге Гван положительно оценил итоги последнего раунда. Тем не менее, он отметил, что времени для установления временных рамок следующего шага по этому вопросу было недостаточно.

Напомним, перед началом переговоров глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Мухаммед Эль-Барадеи подтвердил прекращение работы пяти северокорейских ядерных объектов - кроме главного объекта, реактора в Йонбене, были закрыты две замороженные ранее строительные площадки для более крупных реакторов, объект для изготовления топлива для реактора и объект для изготовления оружейного плутония.

В ходе первого дня переговоров КНДР выразила готовность закрыть все свои объекты, относящиеся к ядерным разработкам, в течение ближайших 5-6 месяцев, то есть к концу текущего года. Кроме того, глава северокорейской делегации Ким Ге Гван также выразил намерение задекларировать все без исключения программы КНДР, имеющие отношение к ядерным исследованиям.

Ранее в КНДР прибыло судно с первой партией из обещанных стране Южной Кореей 50 тыс. т топлива. Доставка топлива наряду с получением средств, "замороженных" по требованию США в банке Banco Delta Asia в Макао, была одним из основных условий, при которых КНДР была готова начать ядерное разоружение.