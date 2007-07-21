В Харьковской области сошла с рельс цистерна с хлором

В городе Первомайский Харьковской области вчера днем на участке железнодорожного пути, принадлежащего госпредприятию "Химпром", во время транспортировки маневровым тепловозом сошли с рельсов цистерна с хлором (57,5 т) и пустой грузовой вагон.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, тепловоз двигался по маршруту ГП "Химпром" - станция "Лихачево" для последующего отправления груза в г. Чугуев.

Жертв и пострадавших нет. Утечки хлора не произошло.

Вечером цистерна с хлором и грузовой вагон поставлены на рельсы. К работам привлекался восстановительный поезд станции "Лозовая" Южной железной дороги и подразделения МЧС.