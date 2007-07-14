Движение на Сырецко-Печерской линии восстановлено без станции Позняки

Движение поездов на Сырецко-Печерской линии столичного метро возобновлено.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

В то же время поезда метрополитена на этой линии будут курсировать без высадки и посадки пассажиров на станции „Позняки” - до окончания ремонтных работ.

Как сообщал УНИАН, 13 июля в 18.05 в Киеве между станциями „Осокорки” и „Позняки” Сырецко-Печерской линии метрополитена во время проведения профилактических работ по укреплению проседающих почв работниками „Метростроя” было выявлено смещение железобетонной плиты „тюбинга”.

С 18.15 между станциями „Осокорки” – „Харьковская” движение поездов было приостановлено, и отключен контактный рельс.

Ситуация находится под контролем Главного горуправления МЧС.