Качество пива можно определять с помощью звука

Как сообщает Technology Review, исследователи из Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории (Pacific Northwest National Laboratory) разработали ультразвуковое устройство, позволяющее контролировать качество пива в процессе его приготовления.

Обычно для контроля за процессом сбраживания необходимо время от времени брать пробы из чана, в котором проходит этот процесс. Но, во-первых, это занимает время, а во-вторых, увеличивает вероятность загрязнения приготовляемой партии напитка другими микроорганизмами.

Новое устройство предлагает бесконтактный способ определения качества пива на любой стадии его приготовления. Метод состоит в "прослушивании" продукта с помощью ультразвука, который посылается через стенки чана и возвращается обратно. Характеристики отраженного ультразвука зависят от количества микроорганизмов в жидкости и от их размера. Если один раз откалибровать прибор с помощью соотнесения стандартных и ультразвуковых измерений, то дальше контроль может осуществляться только с помощью ультразвука.

Ранее был разработан другой бесконтактный способ контроля за процессом брожения – с помощью электромагнитного резонанса, но в этом случае характеристики отраженного сигнала зависели от материалов чанов, используемых для брожения. По словам авторов нового метода, материал чана не влияет на результаты ультразвукового исследования пива.

Авторы изобретения уже запатентовали свой метод и теперь надеются на успешную коммерциализацию прибора.

Полит. ру