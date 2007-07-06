Американец отапливает свой дом нагретой на солнце водкой (фото)

Американец Ларри ВАЙНГАРТЕН изобрел для своего дома в Калифорнии систему отопления на смеси водки и воды, сообщает издание The New York Times.

53-летний Л.ВАЙНГАРТЕН, являющийся экспертом по водонагревательным приборам, закончил реконструкцию своей трехэтажной резиденции в 2006 году. Работы обошлись владельцу в 180 тысяч долларов. Тепло в доме обеспечивает смесь водки и воды, которая при помощи насосов, работающих на солнечной энергии, пропускается через систему труб, нагревается солнечными панелями и затем поступает в подвал, где нагревает бак с водой на 3,8 кубометра. Фотоэлементы на крыше вырабатывают электроэнергию (каждая по 105 ватт), которой хватает для освещения, работы компьютера и другой бытовой техники.

Современные материалы помогают снизить расходы на обслуживание дома и его ремонт. Например, дом обшит не деревом, как может показаться, а специально разработанным огнеупорным материалом под названием HardiShake из смеси целлюлозы и цемента. Поскольку материал позволяет не красить дом (что обычно нужно делать каждые десять лет), Л.ВАЙНГАРТЕН экономит на этом от 14 до 18 тысяч долларов.

Пол также покрыт не деревом, а специальным материалом Trex, сделанным из восстановленного дерева и пластика. Хотя он обходится почти в два раза дороже красного дерева, материал не трескается и хорошо выдерживает непогоду и перепад температур.

Это не первый пример дома, для которого ресурсы вырабатываются натуральным способом, передает Лента.ру. Например, американские проектировщики Мэтью КОАТС и Тим МЕЛДРАМ разработали идею здания, которое получает необходимую электроэнергию из шпината.