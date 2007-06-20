Ликвидация радиоактивного пятна на промышленном полигоне (5 фото)

Сотрудники МЧС работают на границе зоны радиоактивного пятна.

В апреле этого года на территории промышленного полигона на землях Ильичёвського сельсовета в Константиновском р-не Донецкой обл. были найдены участки почвы с повышенными уровнями радиоактивности. Гамма-фон на отдельных участках радиоактивного пятна в 28 тысяч раз превышал норму.

По информации Главного управления МЧС в Донецкой области, к 15 июня на полигоне завершены работы по накрытию радиоактивного пятна полимерной пленкой.

Министр чрезвычайных ситуаций заявил, что в результате инцидента государство понесло убытки в несколько десятков миллионов гривен. По факту появления радиоактивного пятна возбуждено уголовное дело.

Фото предоставлено пресс-службой МЧС в Донецкой области / УНІАН