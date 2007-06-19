Китай приступает к новому поколению мощных ракет

Китай приступает к разработке нового поколения космических ракет-носителей большей грузоподъемностью, сообщает в понедельник Синьхуа со ссылкой на Всекитайскую корпорацию аэрокосмической науки и технологий.

Согласно этим планам, грузоподъемность ракет серии "Великий поход" ("Чанчжэн") вырастет с нынешних 9,5 тонн до 25 тонн.

"Подобное развитие серьезно усилит возможности Китая по мирному освоению внешнего космоса", - заявил анонимный чиновник корпорации.

По его словам, новое поколение ракет-носителей будет использоваться при осуществлении лунной программы КНР. Впрочем, он не сообщил, в какие сроки предполагается ввести новые ракеты в эксплуатацию.

1 июня Китай успешно запустил коммуникационный спутник "Синосат-3". Запуск был осуществлен ракетой "Великий поход 3А", и это был сотый успешный запуск носителя этой серии.

РИА "Новости"