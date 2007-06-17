Британские ученые хотят соединить эмбрион человека с яйцеклеткой животного

Британская Академия медицинских наук считает, что правительство должно разрешить создавать гибридные эмбрионы, содержащие клетки человека и животного. По мнению британских ученых, это необходимо для развития медицины и науки. Наука развивается так быстро, что уже в ближайшем будущем в них может возникнуть острая потребность, и к этому надо быть готовыми, считают они.

К тому же такой эксперимент не запрещен законодательно ни в США, ни в Великобритании. "Все установленные правила проведения лабораторных испытаний строго соблюдаются, и поэтому данные исследования не представляют большего риска, чем работа с обычными клетками", - утверждает Мартин Бобров, возглавляющий коллегию по принятию решений британского фонда Wellcome Trust. В то же время он особо отметил, что такие эмбрионы никогда не будут имплантированы в тело женщины либо животного, сообщает Reuters.

Гибридные эмбрионы могут быть созданы в двух комбинациях: яйцеклетка животного содержит генетическую информацию человека и человеческий эмбрион содержит генетическую информацию животного. Данная техника предполагает извлечение из яйцеклетки человека или животного ядра и последующее введение ядра животного или человека соответственно в "пустую" клетку.

По закону, ученые, получившие лицензией Национального комитета по искусственному оплодотворению человека и развитию эмбриологии Великобритании, имеют право работать с человеческим эмбрионом в течение 14 дней после его получения.

Желание ученых работать с клонированием очень велико. Главная причина в возможности получать стволовые клетки, с помощью которых можно вырастить любую клетку либо ткань, что открывает огромные возможности, например, при лечении ранее неизлечимых болезней.

РосБизнесКонсалтинг