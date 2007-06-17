Немцы наладили массовый выпуск противоядерных бункеров (схема, цена)

Немецкая компания ABCguard запустила в массовое производство бункеры, защищающие от оружия массового поражения. Они вмещают до семи человек и стоят около 120 тысяч долларов. За пару месяцев работы компании в очередь выстроились более 200 клиентов, сообщает газета The Sunday Telegraph.

Бункеры продают под рекламным слоганом "Безопасное место в небезопасном мире". По утверждению ABCguard, они защищают от ядерного, химического и биологического оружия. Кроме того, в бункере можно укрыться во время землетрясения или схода лавины.

Стандартный бункер имеет размеры 6,7 на 3 метра. Его стены сделаны из стали и покрыты 30-сантиметровым слоем бетона. Система жизнеобеспечения рассчитана на месяц непрерывного пребывания в бункере.

Установка бункера занимает примерно неделю. Его закапывают в землю таким образом, чтобы потолок укрытия находился в 1 метре от поверхности.

"Война с терроризмом делает мир все менее безопасным, ходят разговоры о новой Холодной войне и даже ядерном конфликте. Глобальное потепление вызывает опасность природных катастроф. Современная надежная защита в стиле "Сделано в Германии" - наш ответ на все это. Мы нашли рыночную нишу", - заявил инженер ABCguard Оливер Лангвич (Oliver Langwich).

Лента.ру