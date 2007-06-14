Kodak представил новые цифровые фотоаппараты (фото)

Компания Kodak анонсировала шесть новых цифровых камер, сообщается на сайте Digital Photography Review. Новинки появятся в продаже к осени 2007 года.

Четыре камеры представляют новую серию M - линейку функциональных, бюджетных фотокамер. Новинки M753 и M853 оснащены семи- и 8,2-мегапиксельными матрицами соответственно, 2,5-дюймовым дисплеем, а также объективом с трехкратным оптическим увеличением. M873 и M883 оборудованы 3-дюймовым дисплеем и 8-мегапиксельной матрицей. M753 появится в продаже в июле 2007 года по цене около 200 долларов США. M853 и M873 выйдут в августе, M883 - в сентябре.

Остальные две камеры станут дополнением серии Z. Компактная Z1275 оснащена 12-мегапиксельной матрицей, 2,5-дюймовым дисплеем и объективом с возможностью пятикратного увеличения. ZD710 оборудована 7,1-мегапиксельной матрицей, объективом с функцией 10-кратного увеличения и двухдюймовым дисплеем. Также у ZD710 самый высокий показатель светочувствительности - 1600 (у всех остальных новинок - 1250). Обе камеры появятся в продаже в августе 2007 года.

Лента.ру