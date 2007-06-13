Рейтинг продаж автомобилей в Украине

В Украине продажи новых автомобилей в мае т.г. увеличились на 23,9% по сравнению с маем 2006 года - до 42 тысяч штук.

Об этом говорится в сообщении аналитической группы AUTO-Consulting, которым располагает агентство УНИАН.

Лидером украинского рынка в мае 2007 года стал "АвтоВАЗ" с результатом 23,8%, что почти на 1% лучше апрельских показателей. Таким образом, ВАЗовским дилерам удалось сломить негативную тенденцию сокращения собственной доли рынка и отвоевать 1% рыночного пространства у агрессивных конкурентов.

Стабильно второе и третье место на рынке досталось Daewoo и Chevrolet. Четвертый результат на рынке продемонстрировали дилеры Mitsubishi, которые не только улучшили показатели апреля, но и увеличили отрыв от Toyota.

Стремительно растут продажи Hyundai. От месяца к месяцу корейские автомобили поднимаются в популярности. Если в апреле они опередили Opel, то в мае им удалось превзойти показатель Skoda.

По итогам мая Skoda заняла 7-е место. На восьмой строчке – ЗАЗ, чьи позиции атакуют KIA.

Opel прочно обосновался на 10-м месте с результатом 2,5% рынка.

Также в сообщении указано, что из-за дефицита автомобилей остановилось победное шествие китайских марок на украинском рынке.

Справка УНИАН. По информации аналитической группы AUTO-Consulting, продажи новых автомобилей в Украине в 2006 году увеличились на 39,68% или на 106 тыс. штук по сравнению с предыдущим годом - до 371,019 тыс. штук (в 2005 году было продано 265,475 тыс. штук автомобилей).