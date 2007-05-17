Как очистить Чернобыльскую зону от радиации?

В Житомирской области на загрязненной после аварии на Чернобыльской АЭС территории впервые в мире начат эксперимент по очистки почвы от цезия с помощью рапса.

Об этом УНИАН сообщил директор благотворительного украинско-японского фонда "Заложники Чернобыля" Владимир КИРИЧАНСКИЙ.

"Этот эксперимент начат в Народичскому районе Житомирщины, проводят его совместно Ассоциация "Чернобыль-Тюбу" (Япония), Житомирский агроэкологический университет и упомянутый благотворительный фонд", - сообщил В.Киричанский.

Участок под эксперимент выбран в загрязненной радионуклидами зоне между отселёнными сёлами Новое Шарное и Ноздрищи. "После сева представители японской ассоциации пришли в ужас, когда прибор показал 300 микрорентген, при том, что нормой считается 30-40 микрорентген. Это - лишь фон, а содержание цезия сегодня составляет 5-8 кюри, то есть - в 80 раз выше нормы. До аварии на ЧАЭС он был 0,1 кюри", - сообщил В.Киричанский.

Осенью, взяв пробы почвы, ученые определят, насколько в нем снизилось содержание цезия.

Эксперимент рассчитан на 5 лет с ежегодным увеличением площади посевов рапса. Все работы финансируются японской стороной.

Как отметил В.Киричанский, все работы над экспериментом проводятся в специальной форме и респираторах.