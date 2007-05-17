Sim-Sim и UMC приказали долго жить

Один из крупнейших брэндов Украины – оператор мобильной связи UMC – прекращает свое существование.

Вчера на пресс-конференции в Москве президент компании МТС, которой принадлежит 100% акций UMC, Леонид Меламед объявил о начале ребрэндинга UMC. Теперь компания "Украинская мобильная связь" будет работать под российской торговой маркой МТС, сообщает Коммерсан-Украина. С ребрэндингом кардинально изменится позиционирование брэнда, которое, по словам господина Меламеда, будет осуществляться под девизом "больше услуг за адекватные деньги". Господин Меламед объяснил необходимость ребрендинга негативными ассоциациями, связанными с периодическими «падениями» связи в сети UMC, а также и другими причинами, перечисление которых вряд ли заинтересует пользователя.

В то же время генеральный директор UMC Павел Павловский сообщил, что с введением брэнда МТС исчезнут только тарифные линейки Sim-Sim и UMC, а из существующих останутся молодежный брэнд Jeans* и линейка тарифов эконом-класса "Экотел". Причем последний он обещал использовать как «инструмент тарифной войны на Украине».

Коммерсант-Украина со ссылкой на директора рекламного агентства Андрея Клименко, сообщает что первые рекламные щиты МТС уже размещены в международном аэропорту Борисполь. Слоган на красном фоне гласит: "Скоро! Важнейшее событие телекоммуникационного года на Украине". По словам господина Клименко, сама кампания по ребрэндингу UMC начнется с 1 июня и продлится два-три месяца.

В то же время на сайте UMC пока что не появилось никакой информации о предстоящем исчезновении Sim-Sim и UMC с рынка телекоммуникационных услуг Украины. Вместо этого сайт сообщает о новой акции, участникам которой обещаются не только выгодные условия подключения, но и номера, в том числе в сетях Sim-Sim и UMC… Кстати, эта акция, судя по сообщению сайта, продлится до 19 июня.