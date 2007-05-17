”ГАЗ” показал обновленную ”Волгу” (фото)

"Группа ГАЗ" провела презентацию обновленной версии автомобиля ГАЗ-31105 "Волга", над которой российские специалисты работали вместе с двумя немецкими компаниями два с половиной года. На модернизацию машины и постановку ее на конвейер "ГАЗ" потратил около 27 миллионов евро.

Новая "Волга" отличается рядом изменений в салоне - появилась новая приборная панель с голубыми шкалами, другая система освещения салона, а также новая обивка дверей, потолка и задних стоек. Рулевая колонка теперь регулируется и по вылету и по углу наклона, а само рулевое колесо получило кнопки управления магнитолой. Аудиосистема здесь, кстати, тоже новая, марки Blaupunkt, на которую будет распространяться заводская гарантия.

Среди других новых "мелочей" - герметичные дефлекторы системы вентиляции, потолочные поручни для пассажиров, новые противосолнечные козырьки и выдвигающиеся из центральной консоли подстаканники.

Снаружи узнать обновленную "Волгу" можно будет по новой решетке радиатора с хромированной отделкой и модернизированным задним фонарям.

Производство начнется 18 мая, а в продаже такие автомобили появятся с 1 июня. После модернизации стоимость машины выросла примерно на 32 тысячи российских рублей, и теперь составляет 256-350 тысяч, в зависимости от комплектации.

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