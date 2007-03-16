Volkswagen готовит субкомпактный и сверхэкономичный автомобиль (фото)

Компания Volkswagen ведет разработку субкомпактного автомобиля, который планируется оснащать новейшим двухцилиндровым дизельным мотором. Эта новинка станет своеобразным преемником нынешнему VW Lupo, а ее стоимость составит около 8 тысяч евро за базовую комплектацию, сообщает немецкое издание Auto Bild.

По предварительным сведениям, новая модель станет компактнее VW Fox и будет строго четырехместной. А ее новый двигатель имеет шансы стать самым экономичным мотором в линейке Volkswagen - ожидается, что он будет расходовать менее трех литров топлива на сто километров пробега. Появление самого маленького Volkswagen запланировано на 2009 год.

Примерно в то же время на рынок должен выйти компактный хэтчбек Audi A1. Не исключено, что он будет построен на той же платформе, но получит более мощные моторы и будет позиционироваться как молодежный автомобиль - конкурент популярному Mini.

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