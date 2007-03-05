В Женеве Opel представит прототип большого купе (фоторепортаж)

На автошоу в Женеве компания Opel представит концептуальный автомобиль, получивший название Opel GTC Concept. Эта новинка представляет собой большое четырехместное купе, выполненное в новом фирменном стиле немецкой марки. При этом часть экспертов считает, что GTC Concept - прототип аналогичной серийной модели, а другие не исключают, что примерно так может выглядеть все семейство Opel Vectra следующего поколения.

Основными чертами облика новинки являются более "зализанные", но при этом "мускулистые" формы кузова, уже знакомая форма решетки радиатора с хромированной полоской в верхней ее части, а также нижний воздухозаборник модной, трапециевидной формы.

Задняя же часть кузова, особенно форма задних фонарей и крышки багажника, по своему дизайну напоминает выпускаемые сейчас Opel Astra и Corsa.

Внутри Opel GTC Concept очень похож на серийный автомобиль - скорее всего, новая Opel Vectra получит такой же интерьер, но с небольшими доработками. Здесь появилась более выразительная центральная консоль с множеством кнопок, оригинальное трехспицевое рулевое колесо, подлокотник между передними сиденьями необычной формы и стильное оформление дверных обивок. Кроме того, приборы у GTC Concept спрятаны в индивидуальные "раструбы", как на других спортивных автомобилях.

Выставочный образец Opel GTC Concept укомплектован 2,8-литровым мотором V8 мощностью около 300 лошадиных сил, а также шестиступенчатой механической коробкой передач и системой постоянного полного привода.

Лента.ру Фотокомпании Opel