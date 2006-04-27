Янукович заявляет о начале переговоров о создании коалиции

С сегодняшнего дня Партия регионов начинает переговорный процесс о создании парламентской коалиции. Об этом заявил председатель партии Виктор ЯНУКОВИЧ во вступительном слове на заседании Политсовета партии.

По информации официального сайта партии, Политсовет Партии регионов решил инициировать подготовку коалиционного соглашения и дальнейшее его представление для рассмотрения и принятия всеми партиями и блоками, представленными в Верховной Раде Украины нового созыва.

Главной целью текущего этапа Партия регионов считает создание коалиционного большинства, способного сформировать дееспособное и компетентное правительство, которое в тесном сотрудничестве с парламентом сможет преодолеть кризисные явления и уменьшить масштабы бедности, гарантировать положительную динамику социально-экономического развития, отмечается на сайте.